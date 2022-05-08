Письмо к русскому народу

К русскому народу:

Пора остановить Путина и отстранить его от должности.

Он использовал российскую армию для террористической деятельности и превратил Россию в государство-изгоя, а это означает, что Россия теперь считается изгоем в международном сообществе, которому грозит международная изоляция и санкции, потому что ее политика, действия неприемлемы.

Российские СМИ не говорят вам правду.

Поспрашивайте вокруг, и вы увидите, что Россия начала неспровоцированную и жестокую войну против Украины.

Украина не представляла угрозы для России – причина этой войны основана на жадных и жестоких фантазиях Путина, небольшой группы мужчин и женщин, которые живут в роскоши за ваш счет,

Россия стала террористической страной по определению ООН, членом которой Россия является:

Резолюция Совета Безопасности ООН 1566 (2004 г.) дает определение:

“Преступные действия, в том числе в отношении гражданских лиц, совершенные с умыслом причинить смерть или тяжкие телесные повреждения, либо захват заложников, в целях вызвать состояние террора среди населения или в группе лиц или отдельных лиц, устрашение населения или заставить правительство или международную организацию совершить какое-либо действие или воздержаться от его совершения.”

Группа ООН 17 марта 2005 г. определила терроризм как любое действие, «направленное на причинение смерти или серьезных телесных повреждений гражданским лицам или некомбатантам с целью запугивания населения или принуждения правительства или международной организации к совершению или воздержанию от совершение какого-либо действия».

В ваших же интересах действовать сейчас…

Искренне Ваш

Николас Андерсон, главный редактор