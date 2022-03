Hyödylliset Idiootit

Kirjoittaja on “Suomalainen Ukki” 86v.

Onko kukaan uskaltanut spekuloida seuraavalla vaihtoehdolla, joka mielestäni on mahdollinen.

Olisiko niin, että venäläiset oligarkit olisivat Putinin bulvaaneja, jotka eivät tosiasiassa omista mitään. Heidän aikaisempia omistuksiaan hallinnoi tosiasiallisesti Putinin KGB. Läntisen maailman yritykset on saatu uskomaan, että he tekevät kauppaa näiden liikemiesten kanssa, vaikka kaupankäynti tapahtuu KGB:n hallitsemien yritysten kanssa, jotka ovat takavarikoineet oligarkkien aikaisemmat omistukset. Tähän heidät on suostuteltu sillä, että saavat jatkaa luksuselämäänsä entiseen tapaan.

Tällä tempulla Putin on onnistunut hämäämään muuta maailmaa ja yritysten ja organisaatioiden johtohenkilöitä, jotka ovat olleet valmiit näkyvästi veljeilemään Putinin kanssa.

Sisäpiirissään Putin on nimittänyt näitä henkilöitä “Hyödyllisiksi Idiooteiksi”, kuten Neuvostoliiton johtajat aikoinaan niitä länsimaisia kommunisteja, jotka uskoivat Neuvostoliiton valheisiin ihanne yhteiskunnasta. On muistettava, että Putin on tämän ”ihanne” yhteiskunnan kasvatti ja haluaa palauttaa sen takaisin valtaan.

Omassa Venäjässään hän on onnistunut kansan vaientamaan samalla pelottelulla, jota Lenin ja Stalin aikoinaan käyttivät. Tavallisille venäläisille riittää, kun leipää ja vodkaa riittää, ja heidät saadaan uskomaan ”vahvaan” johtajaan ja taivaalliseen ihanneyhteiskuntaan.

Omalla yli 80-vuotiaan ihmiset kokemuksella, jolla on omakohtaisia muistoja sodasta kesältä 1944, toivon Putinin hämäyksille loppua, ja Hyödyllisille Idiooteille silmien avautumista.

Kuva: The Presidential Press and Information Office